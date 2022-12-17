450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"Станом на ранок 17 грудня 2022 року більше ніж 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 450 дітей загинуло та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.
За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 39.
16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від трьох до 10 років отримали поранення.