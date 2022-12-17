450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

В Україні загинуло 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"Станом на ранок 17 грудня 2022 року більше ніж 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 450 дітей загинуло та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 39.

16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від трьох до 10 років отримали поранення.

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