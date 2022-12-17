Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97 690 осіб (+420 за добу), 2985 танків, 1947 артсистем, 5958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 17 грудня становлять приблизно 97 690 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 97690 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,

артилерійських систем - 1947 (+1) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),

крилаті ракети - 653 (+61),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,

спеціальна техніка -174 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.