Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97 690 осіб (+420 за добу), 2985 танків, 1947 артсистем, 5958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 17 грудня становлять приблизно 97 690 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 97690 (+420) осіб ліквідовано,
танків - 2985 (+5) од,
бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
артилерійських систем - 1947 (+1) од,
РСЗВ - 410 (+0) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
крилаті ракети - 653 (+61),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
спеціальна техніка -174 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.