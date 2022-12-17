Росіяни, готуючись до ракетних атак, використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі, - Повітряні сили

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Перед ударом вони вивчають все, що можна: від повітряної та космічної розвідки до наземної, агентурної, аж до вивчення навіть соціальних мереж, пабліків. Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару. Неважливо звідки вони запускають ракети: з району "Енельса", Волгодонська чи Каспію… Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови, як вони це роблять інколи", - зазначив Ігнат.

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