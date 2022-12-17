Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни, готуючись до ракетних атак, використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі, - Повітряні сили

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Росіяни, готуючись до ракетних атак, використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі, - Повітряні сили
Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду". 

"Перед ударом вони вивчають все, що можна: від повітряної та космічної розвідки до наземної, агентурної, аж до вивчення навіть соціальних мереж, пабліків. Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару. Неважливо звідки вони запускають ракети: з району "Енельса", Волгодонська чи Каспію… Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови, як вони це роблять інколи", - зазначив Ігнат. 

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Топ коментарі

  • Стас Петров 5fb946e4
    проси - не проси, всім пофіг. Все одно викладають. А держиморди самізавжди поспішають відзвітувати - все полагодили, все функціонує… так і закликаючи завдати нового удару
  • Валентина Саюн c856325a
    Хто там учора від Слуг на ресурсах з об'єктом відзначився? СБУ уже працює чи служанок не турбують...
  • Герхард
    А Геращенко молодець... Дайте йому тарілку ***** облизати за його активність в соцмережах.
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