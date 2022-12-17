"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних дільницях і стабілізує рух поїздів

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, станом на 10:00 17 грудня 24 рейси "Укрзалізниці" прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїзди продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

№37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);

№91/92 Харків — Одеса (+6 годин);

№191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);

№3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);

№31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);

№131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);

№715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв);

№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);

№65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);

№119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);

№275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);

№45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);

№32519/32520 Відень — Київ (+1 год 32 хв);

№85/86 Запоріжжя — Львів (+1 год 24 хв);

№749/750 Ужгород — Київ (+1 год 21 хв);

№23/24 Київ — Хелм (+1 год 10 хв);

№93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);

№87/88 Запоріжжя — Ковель (+1 год 09 хв);

№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+1 год 06 хв);

№5/6 Рахів — Запоріжжя (+1 год 03 хв);

№41/42 Дніпро — Трускавець (55 хв);

№53/54 Одеса — Дніпро (+53 хв);

№129/130 Кременчук — Ворохта (+45 хв);

№149/150 Полтава — Чернівці (+45 хв);

№21/22 Харків — Трускавець (+42 хв);

№119/120 Львів — Запоріжжя (+33 хв);

№31/32 Перемишль — Запоріжжя (+33 хв);

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"Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ - Краматорськ та №732 Київ - Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами", - йдеться у повідомленні.

Київська кільцева електричка курсує за графіком.