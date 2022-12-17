Росіяни, щоб виявити українську ППО, напередодні запустили "Шахеди", - Повітряні сили

За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, аби виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті "Шахеди", де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають "Шахеди" вночі й передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак", - пояснив Ігнат.

Російські загарбники, під час масованих атак, застосовують усе наявне озброєння. Так сталося і 16 грудня.

"Учора було застосовано фактично все...Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Окрім "Шахедів", вони були запущені напередодні", - підсумував речник.

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