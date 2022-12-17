Рашисти обстрілюють Корабельний район Херсона, - ОВА

Зранку 17 грудня російські загарбники обстрілюють Херсон, одна людина загинула, поранено 70-річну жінку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рашисти завдають ударів із РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона.

"36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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