Енергосистема відновлюється після атаки, блоки АЕС виходять на заплановану потужність, дефіцит електроенергії значний, - "Укренерго"

Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

"Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" також звертає увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії", було завершено вчора о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

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