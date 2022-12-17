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Енергосистема відновлюється після атаки, блоки АЕС виходять на заплановану потужність, дефіцит електроенергії значний, - "Укренерго"

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Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

"Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання. Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" також звертає увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії", було завершено вчора о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України

Енергосистема відновлюється після атаки, блоки АЕС виходять на заплановану потужність, дефіцит електроенергії значний, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    не болтай ерундой, Ленка-антисоциальная
  • Super Gut
    Тільки прочитав заголовок новини - одразу почув сигнал повітряної тривоги. Може ну його нахєр укренерго розповідати, що все вже відновлено?
  • Gp An
    Не знаю что кто восстановил - Черновцы сегодня по 10 часов без света и на 2 включают - прилетов не было...надо учесть что в городе вообще нет централизованного горячего водоснабжения,отдельные дома оснащены исключительно электроплитами для приготовления пищи, официально (по факту больше)более 100К вынужденных переселенцев - в основном старики,женщины и дети... звездеть они только и умеют.
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