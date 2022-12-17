Росія не налаштована зараз на серйозні переговори з Україною, - глава ЦРУ Бернс

Глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс не бачить готовності російської влади до серйозних переговорів з Україною.

Про це очільник ЦРУ заявив в інтерв'ю PBS, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає відповідальності з боку росіян, чого ми не бачимо у цьому випадку. Принаймні ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори", - заявив Бернс.

Також Бернс назвав хибною думку Путіна, що війною на виснаження він досягне бажаних результатів.

"Я думаю, що він помиляється, роблячи цю ставку, так само як він помилявся, глибоко помилявся, роблячи ставку 24 лютого, коли він розпочав цю війну", - сказав Бернс.

З настанням зими в ЦРУ відзначають певне зниження темпів бойових дій з обох сторін.

"Російські військові зазнали значних втрат, зараз вони дуже побиті. Українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск, розвивати успіхи останніх місяців на полі бою, але їм також потрібен час для переоснащення та поповнення запасів", - зазначив Бернс.

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