У ЦРУ не бачать переконливих доказів, що росіяни планують застосувати тактичну ядерну зброю, - Бернс

У США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою агресор має на меті залякування.

Про це глава ЦРУ Вільям Бернс заявив в інтерв'ю PBS, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я гадаю, що брязкання (ядерною - ред.) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - заявив Бернс.

Своєю чергою він акцентував, США чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - зазначив Бернс.

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