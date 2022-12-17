Харків повністю підключено до водопостачання, - міськрада

КП "Харківводоканал" завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської міськради.

Як повідомив сьогодні, 17 грудня, заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директор Комплексу "Харківводопостачання" КП "Харківводоканал" Владлен Волков, усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.

За його словами, водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.

"Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаю харків'янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій", - наголосив Волков.

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Своєю чергою бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують ремонтні заходи на міських трубопроводах холодного водопостачання. Вчора вони ліквідували 13 пошкоджень на водоводах, а сьогодні усувають 16 аварійних ситуацій.