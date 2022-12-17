5 млн євро Австрія виділить Україні на ремонт енергетичної інфраструктури

Австрія виділить Україні 5 мільйонів євро на проведення термінового ремонту енергетичної інфраструктури, оголосила голова австрійського Міністерства у справах захисту клімату Леоноре Гевесслер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Kronen Zeitung.

Посадовиця наголосила, що розглядає фінансову допомогу як "акт солідарності та внесок у дуже важливу реконструкцію пошкодженої інфраструктури в Україні".

Гроші виділить енергетична спільнота, що базується у Відні. До цієї спільноти входять країни Євросоюзу та кількох держав Південно-Східної Європи.

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