5 млн євро Австрія виділить Україні на ремонт енергетичної інфраструктури
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Австрія виділить Україні 5 мільйонів євро на проведення термінового ремонту енергетичної інфраструктури, оголосила голова австрійського Міністерства у справах захисту клімату Леоноре Гевесслер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Kronen Zeitung.
Посадовиця наголосила, що розглядає фінансову допомогу як "акт солідарності та внесок у дуже важливу реконструкцію пошкодженої інфраструктури в Україні".
Гроші виділить енергетична спільнота, що базується у Відні. До цієї спільноти входять країни Євросоюзу та кількох держав Південно-Східної Європи.