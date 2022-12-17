Взаємозв’язок між погодою та запуском ракет відсутній, - Повітряні Сили

Росіяни використовують ясне небо для проведення розвідки. Проте туман та мряка не заважають випускати ракети.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Не варто шукати взаємозв’язок погоди та запуску ракет. Вона впливає хіба за стеженням за наслідками ударів. Ймовірно, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично. Вчора із цією метою в небо був піднятий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни, щоб виявити українську ППО, напередодні запустили "Шахеди", - Повітряні сили