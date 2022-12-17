Понад 3800 воєнних злочинів зареєстровано на Харківщини від початку деокупаційних заходів

Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 831 (зокрема, 37 за добу) воєнний злочин, вчинений загарбниками під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3831 воєнний злочин, з яких найбільше 3414 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 359 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

На деокупованих територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 013,8 га території.

Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 013,8 га. Вилучено 26 902 вибухонебезпечні предмети, знищено – 4 575.

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