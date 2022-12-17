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Ходжес сумнівається у спроможності РФ повторно наступати у лютому

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Ходжес сумнівається у спроможності РФ повторно наступати у лютому
Росія навряд чи зможе вдатися до нового наступу в лютому наступного року, є сумніви у її спроможності зібрати потрібну та добре підготовлену кількість сил для цього.

Про це повідомив у твіттері колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України", - написав Ходжес.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ЗСУ ...
  • Светлана Круп
    ЗСУ. Вони довели ділом, що їм можна вірити. А інші джерела... Кожен має свою думку.
  • Алекс Мышкевич
    +100!

    Віримо Богу та ЗСУ!
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