Ходжес сумнівається у спроможності РФ повторно наступати у лютому
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Росія навряд чи зможе вдатися до нового наступу в лютому наступного року, є сумніви у її спроможності зібрати потрібну та добре підготовлену кількість сил для цього.
Про це повідомив у твіттері колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України", - написав Ходжес.