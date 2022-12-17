Щоб зупинити війну в Україні, треба говорити з Путіним, - Шольц

Для завершення російської війни в Україні з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним треба говорити.

Про це німецький канцлер Олаф Шольц заявив в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Попри не дуже обнадійливі перспективи успіху Шольц хоче зберегти канал зв’язку з Кремлем відкритим.

"Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність", - сказав Шольц, додавши, що для цього "необхідно буде говорити: чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом, ще належить з’ясувати".

На думку німецького канцлера, Росія має визнати що так далі тривати не може. Необхідно припинити війну та вивести російські війська з території України. Таким чином буде створена можливість для взаєморозуміння.

"Путін, припиніть цю війну", - вкотре звернувся Шольц до російського президента.

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