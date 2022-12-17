Погашення боргів "старого" енергоринку допоможе стабілізувати ситуацію в енергетиці, - ексголова Секретаріату енергоспівтовариства Копач

Погашення боргів "старого" ринку електроенергії допоможе у стабілізації енергетичної галузі, а також дозволить отримати кошти для підтримки тарифу для населення та відновлення пошкодженої окупантами енергоінфраструктури.

Про це заявив колишній директор Секретаріату енергетичного співтовариства Янез Копач, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що поточна заборгованість "Енергоатому" перед "Гарантованим покупцем" за послуги ПСО з постачання електроенергії для населення перевищує 20 мільярдів гривень, а протягом зими вона може збільшитись ще на 18 млрд.

Також Копач додав, що на ринку електроенергії існують борги, які сформувались ще за старої моделі енергоринку і зараз вони складають близько 25 млрд гривень, з яких 11 перед "Енергоатомом".

"Безумовно, погашення простроченої заборгованості у розмірі 25 мільярдів гривень, яка сформувалася на "старому" оптовому ринку електричної енергії повинно бути прописано окремою статтею у державному бюджеті на 2023 рік", - наголосив Копач.

Він підкреслив, що ці кошти можна використати для продовження фінансування ПСО для населення та робіт з відновлення знищених або пошкоджених генеруючих потужностей.

"У такий спосіб Україна може вирішити три проблеми, які мають істотне значення для її майбутнього: забезпечити безперервність електропостачання, його доступність для населення та розчистити площадку для функціонування ринку електричної енергії після закінчення війни", - підсумував Копач.

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Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.