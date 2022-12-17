Готуємося до можливого наступу з боку Білорусі наприкінці лютого, - командувач ОК "Південь" Ковальчук

Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться приблизно до "річниці" її першої невдалої спроби "взяти Київ" у лютому.

Про це заявив командувач ОК "Південь", генерала-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військові прораховують такі сценарії.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання", - сказав Ковальчук.

При цьому він не виключив можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України, як маршрут окупантів для наступу на столицю.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше...Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби", - зазначив Ковальчук.

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За його словами, "більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть", як це було 24 лютого поточного року.

Також генерал акцентував, українські Збройні сили будуть готові навіть до боротьби з мільйонами росіян, якщо глава Кремля Володимир Путін вдасться до повної мобілізації.

Втім, Україні все ж знадобиться для цього ще потужніша підтримка з боку західних союзників.