Мешканцю Харківщини, який добровільно впроваджував російські програми навчання в школі, заочно повідомили про підозру у зраді

49-річний мешканець Савинської громади під час тимчасової окупації селища добровільно обійняв посаду директора школи. На цій посаді він почав впроваджувати російські освітні програми в навчальний процес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"В серпні 49-річний мешканець Савинської громади під час тимчасової окупації селища пішов на співпрацю з ворогами та уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. Чоловік обійняв посаду директора однієї зі шкіл громади з метою впровадження російської мови та російської освітньої програми в навчальний процес", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділу поліції №1 Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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