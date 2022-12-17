Мешканцю Харківщини, який добровільно впроваджував російські програми навчання в школі, заочно повідомили про підозру у зраді
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
"В серпні 49-річний мешканець Савинської громади під час тимчасової окупації селища пішов на співпрацю з ворогами та уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. Чоловік обійняв посаду директора однієї зі шкіл громади з метою впровадження російської мови та російської освітньої програми в навчальний процес", - йдеться в повідомленні.
Слідчим відділу поліції №1 Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.