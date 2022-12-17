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На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів

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На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів
Станом на суботу, 17 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до дев’яти російських кораблів, з них жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

У Середземному морі перебувають дев’ять російських кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Крім того, за даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 20 кораблів, з них п’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 25 кораблів, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів 01

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