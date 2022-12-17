Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти самі обстрілюють захоплений Донецьк, а потім звинувачують ЗСУ, - представник ГУР Юсов

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Окупанти самі обстрілюють захоплений Донецьк, а потім звинувачують ЗСУ, - представник ГУР Юсов
Українська розвідка має підтвердження, що російська армія збирає уламки снарядів західних калібрів, аби обвинувачувати Україну в обстрілах тимчасово окупованого Донецька.

Про це заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, інформує Цензор.НЕТ

Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, запевнив представник ГУР.

"Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Йдеться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати "причетність" України до обстрілів Донецька", - розповів Юсов.

За його словами, ці залишки боєприпасів звозять сьогодні цілеспрямовано до Донецька.

"І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети", - констатував він.

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    Даже если и мы как то уже похеру. Посеяли ветер, пожинают бурю. несли ***** про 8 лет дамбили бамбас. Так вот скоро будут реально дамбить, ибо чуство у мен что орки просто так не свалят.
  • Алекс Скела
  • Alex Alex 3b1a281f
    краще б рашисти обстрілювали вороніж, білгород, ростов та маскву.... а потім би в тому звинувачували НАТО....

    немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

    хороший кацап - дохлий кацап!
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