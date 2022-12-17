Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п’яти
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Один із поранених через ракетний обстріл Кривого Рогу помер у лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву лікарів у коментарі "Суспільному".
За словами медиків, чоловіка після евакуації доправили до операційної. Проте, попри зусилля лікарів, постраждалий помер.
У медичному закладі перебувають ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.
"Ще один поранений - у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Дві жінки - у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані", - зазначили медики.