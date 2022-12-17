Близько 50% Київської області залишаються без електроенергії. Ремонт ускладнює погода

У Київській області тривають відновлювальні роботи після вчорашніх ракетних ударів по об’єктах енергетики.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. Ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, за рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу Київщини пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждали 3 особи, - ОВА