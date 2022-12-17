Гаага могла б провести розслідування щодо Путіна, - міністр юстиції Німеччини Бушманн

Цілеспрямоване знищення інфраструктури України Росією може призвести до розслідувань проти президента Росії Володимира Путіна. Так вважає федеральний міністр юстиції Марко Бушманн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Tagesschau.

"Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, Нідерланди, міг би розслідувати Путіна за злочини проти людства. І це не гіпотетичний випадок", - зазначив Бушманн.

На думку Бушманна, позбавлення населення взимку електроенергії та опалення внаслідок знищення цивільної інфраструктури можна розцінювати як злочин проти людства.

До того ж ознакою того, що Путін несе пряму відповідальність за злочини, можуть бути його телевізійні виступи. У них він пояснює, що руйнування інфраструктури є бажаною тактикою.

З іншого боку, Бушманн зазначив, що генеральний прокурор Німеччини не може проводити розслідування щодо Путіна через президентський імунітет.

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