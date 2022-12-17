ЄС підтримує проєкт прокладення енергетичного кабелю у Чорному морі, - фон дер Ляєн

Створення підводного енергетичного кабелю у Чорному морі, до якого залучені Румунія, Грузія, Азербайджан та Угорщина, дозволить зміцнити енергобезпеку усього регіону, включаючи Україну, та прискорити відновлення енергетичної інфраструктури України, що була зруйнована під час російської агресії.

Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у Бухаресті під час підписання рамкового Меморандуму про порозуміння щодо проєкту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄС.

"Ця угода наблизить ЄС до наших партнерів у регіоні Південного Кавказу, та допоможе обом нашим регіонам у досягненні "чистого" енергетичного сполучення", — зазначила фон дер Ляєн.

Завдяки енергетичному кабелю можна буде поєднати обидва узбережжя Чорного моря та продовжити цю лінію далі до регіону Каспійського моря, – включаючи взаємопоєднання у сфері цифрових комунікацій та енергетики.

"Це дозволить підвищити безпеку постачання, а також дозволить Євросоюзу отримувати енергію з поновлювальних джерел через Румунію та через Угорщину", — пояснила президентка ЄК.

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За її словами, чорноморський електричний кабель може принести велику користь для Грузії, перетворити країну на хаб для передання електроенергії, та інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

"Чорноморський електричний кабель допоможе постачати електрику для наших сусідів, — для Молдови та країн Західних Балкан, та, безумовно, для України, — він допоможе розпочати відбудову енергетичної системи України та відновлення всієї країни", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що Єврокомісія наразі очікує на завершення досліджень з оцінки цього проєкту, які вже розпочалися, і готова підтримати цей проєкт фінансово, оскільки він відповідає спільним інтересам ЄС, країн-сусідів та усього регіону.

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