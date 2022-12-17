ЄС підтримує проєкт прокладення енергетичного кабелю у Чорному морі, - фон дер Ляєн
Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у Бухаресті під час підписання рамкового Меморандуму про порозуміння щодо проєкту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄС.
"Ця угода наблизить ЄС до наших партнерів у регіоні Південного Кавказу, та допоможе обом нашим регіонам у досягненні "чистого" енергетичного сполучення", — зазначила фон дер Ляєн.
Завдяки енергетичному кабелю можна буде поєднати обидва узбережжя Чорного моря та продовжити цю лінію далі до регіону Каспійського моря, – включаючи взаємопоєднання у сфері цифрових комунікацій та енергетики.
"Це дозволить підвищити безпеку постачання, а також дозволить Євросоюзу отримувати енергію з поновлювальних джерел через Румунію та через Угорщину", — пояснила президентка ЄК.
За її словами, чорноморський електричний кабель може принести велику користь для Грузії, перетворити країну на хаб для передання електроенергії, та інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.
"Чорноморський електричний кабель допоможе постачати електрику для наших сусідів, — для Молдови та країн Західних Балкан, та, безумовно, для України, — він допоможе розпочати відбудову енергетичної системи України та відновлення всієї країни", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що Єврокомісія наразі очікує на завершення досліджень з оцінки цього проєкту, які вже розпочалися, і готова підтримати цей проєкт фінансово, оскільки він відповідає спільним інтересам ЄС, країн-сусідів та усього регіону.