Данілов про окопи в Криму: "Росіянам вони точно не допоможуть"

Російські окопи в окупованому Криму "точно не допоможуть" РФ, а півострів буде повернуто під контроль Києва, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це він сказав у коментарі "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати: вони (окопи - ред.) їм точно не допоможуть. Крим буде повернуто і повернуто обов'язково - у той спосіб, у який вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим будемо воювати, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернута додому", - заявив Данілов.

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Коментуючи перебування в Криму громадян Росії, які перебралися жити на півострів після його окупації, Данілов заявив, що "вони легко приїхали і легко поїдуть".

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", – додав Данилов.

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Раніше ГУР повідомило, що росіяни в Криму намагаються укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.