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Данілов про окопи в Криму: "Росіянам вони точно не допоможуть"

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Данілов про окопи в Криму: "Росіянам вони точно не допоможуть"
Російські окопи в окупованому Криму "точно не допоможуть" РФ, а півострів буде повернуто під контроль Києва, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це він сказав у коментарі "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати: вони (окопи - ред.) їм точно не допоможуть. Крим буде повернуто і повернуто обов'язково - у той спосіб, у який вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим будемо воювати, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернута додому", - заявив Данілов.

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Коментуючи перебування в Криму громадян Росії, які перебралися жити на півострів після його окупації, Данілов заявив, що "вони легко приїхали і легко поїдуть".

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", – додав Данилов.

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Раніше ГУР повідомило, що росіяни в Криму намагаються укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    чому? могилка на березі моря
  • Анатолий Точ
    данілов ,хряк ти ветеренарний,якби ви суки заленої сатани,послухали США,коли вам ********* ,за три місяці до війни сказали прямим текстом; Копайте хлопці окопи,а ви б не ржали як коні,а просто копали б,то скільки наших бійців і цивільних людей і дітей спасли б життя.Так ні, ви зі своїм марафетним говнокомадувачем,кликали нас на шашлики.Курви вви кінчені,по лікті залиті кров"ю руками.
  • Robert Bodnar
    Підстаркуватий імпотент-базікало..
    На посту голови рнбо нуль дій. Одні ляпотіння
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