Наслідки ударів по Київській області: 4 потерпілих, пошкоджені будинки й уламки ракет. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"4 потерпілих, 9 пошкоджених приватних будинків маємо в результаті ракетної атаки ворога 16 грудня. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано влучання у критичну інфраструктуру, частина населених пунктів області лишились без світла. Втім відновлено енергетики триває.
Також були виявлені 8 місць падіння збитих ворожих ракет, однак роботи з пошуку уламків продовжуються.
"30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - додав Нєбитов.