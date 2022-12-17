Наслідки ударів по Київській області: 4 потерпілих, пошкоджені будинки й уламки ракет. ФОТОрепортаж

Внаслідок вчорашнього масованого удару Росії по Україні в Київській області четверо цивільних зазнали поранення. Майже десяток будинків отримали пошкодження.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"4 потерпілих, 9 пошкоджених приватних будинків маємо в результаті ракетної атаки ворога 16 грудня. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано влучання у критичну інфраструктуру, частина населених пунктів області лишились без світла. Втім відновлено енергетики триває.

Також були виявлені 8 місць падіння збитих ворожих ракет, однак роботи з пошуку уламків продовжуються.

"30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - додав Нєбитов.

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