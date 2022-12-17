З наступного тижня в Одесі планують запровадити нові графіки стабілізаційних відключень

В Одесі з наступного тижня планують запровадити нові графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, графіки складаються з трьох категорій:

білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована,

сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла,

світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Зараз в Одесі діють аварійні відключення світла, а в області - екстрені.

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