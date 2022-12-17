Минулої доби окупанти вбили п’ятьох цивільних, ще 22 зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В Україні через збройну агресію російської федерації упродовж минулої доби, 16 грудня, загинули п’ятеро людей, ще 22 дістали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними військових адміністрацій у Дніпропетровській області загинули четверо людей, ще 15 дістали поранення, у Донецькій області - троє поранених, у Харківській області одна людина дістала поранення, у Херсонській області загинула одна людина, ще троє поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у житловий будинок Кривого Рогу: Загинули двоє, поранено 6 осіб, зокрема трьох дітей (оновлено)