В рамках "Зернової ініціативи" 14 млн тонн української агропродукції відправлено до країн світу.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії", - йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 166 тис. тонн агропродукції.

"У Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць", - зазначили в Мінінфраструктурі.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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