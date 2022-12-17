За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії", - йдеться в повідомленні.
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тис. тонн української агропродукції.
По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 166 тис. тонн агропродукції.
"У Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC. Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць", - зазначили в Мінінфраструктурі.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.