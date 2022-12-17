Закон про медіа доповнять ще двома нормами: про діяльність під час виборів та рекламу. У Нацради будуть повноваження карати ЗМІ, - "слуга народу" Кравчук

Медійна реформа в Україні потребує ще ухвалення норм про рівний доступ політиків до медіа під час виборів та змін до закону про рекламу.

Про це заявила заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, ці дві важливі норми дозволять остаточно завершити медійну реформу.

"Ми готуємо окремий законопроєкт до реєстрації, я думаю, що в найближчі дні це буде зроблено. Він стосується рівного доступу політиків до медіа під час виборів. Ці правила також не оновлювалися з 2009 року. А ось повноваження карати медіа у Нацради будуть, бо Європа каже, що потрібен незалежний сильний регулятор, який не розводить руками й скаржиться, що "тупо нема повноважень", а може втрутитися в цей процес і накласти штрафи", - заявила депутатка.

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Вона зауважила, що на час виборів в Україні політичні партії звикли або "в сіру" домовлятися з медіа про підтримку, або якось тиснути на них, або домовлятися із власниками медіа, але в такому випадку жодна редакційна політика не може вважатися незалежною.

Кравчук також додала, що ще одне важливе доповнення закону про медіа, яке треба проголосувати, – це зміни до закону про рекламу.

"Це також частина відповідної директиви ЄС і стосується вона того, що українці споживають деколи під виглядом немаркованої реклами, так званого "продакт плейсменту". Пропонуються й інші сучасні норми, що, власне, і буде фінальним додатком до закону про медіа", - заявила вона.

Депутатка висловила переконання, що після ухвалення всіх цих норм Україна отримає зелене світло з медійної реформи від Євросоюзу.