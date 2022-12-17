Адміністрація Байдена просить Конгрес США надати Україні ще $38 млрд, - Салліван
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Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес надати Україні ще $38 млрд.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
За словами Саллівана, адміністрація Байдена робить все, щоб Україна могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.
Для цього до Конгресу було направлено запит про надання ще $38 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.
"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були у найкращій можливій позиції на полі бою, якщо і коли дипломатія дозріє – за столом переговорів", – заявив радник Білого дому.