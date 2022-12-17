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Адміністрація Байдена просить Конгрес США надати Україні ще $38 млрд, - Салліван

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Адміністрація Байдена просить Конгрес США надати Україні ще $38 млрд, - Салліван
Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес надати Україні ще $38 млрд.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

За словами Саллівана, адміністрація Байдена робить все, щоб Україна могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

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Для цього до Конгресу було направлено запит про надання ще $38 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.

"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були у найкращій можливій позиції на полі бою, якщо і коли дипломатія дозріє – за столом переговорів", – заявив радник Білого дому.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Есть ленд-лиз или его нет - это не магазин, где вы выбираете товары.
    Ленд-лиз - это не "продажа за деньги", это не "продажа в кредит", это не "оплатите только то, что уцелеет, и захотите оставить".
    Ленд-лиз - это документ, снимающий с президента США необходимость согласовывать каждый свой шаг в вопросе передачи Украине или другим странам Восточной Европы военного оборудования, необходимого для защиты Украины от российской агрессии.
    Это все.
    Ленд-лиз - ничего, кроме сокращения бюрократических процедур, не предполагает. Ни ракет, ни танков, ни условий оплаты/неоплаты и условия передачи оборудования определяются только двусторонними договорами (если они будут подписаны).
    К примеру, абсолютно все оборудование может быть передано бесплатно. Это то, что происходит прямо сейчас, - безвозвратная помощь "сокращениями Байдена".
    Стороны прямо сейчас могут договориться о том, что после войны нужно будет заплатить только за то, что уцелеет и что мы захотим оставить себе (например, нам понравились HIMARS, а США попросят их вернуть). Или нужно будет вернуть все, кроме того, что не уцелеет (оставить нельзя будет ничего даже за деньги, если стороны так договорятся). Или вообще какие-либо другие условия, которые устроят обе стороны.

    Пора ли говорить о том, что Украина должна или нет платить за то, что сейчас получает от США? То есть пора ли говорить о том, что Украина должна заплатить например, за HIMARS через несколько лет? Или вернуть их?
    Учитывая, что соответствующих переговоров не происходит, наши союзники не претендуют на возвращение того, что предоставили. И все, что предоставляется, оплачивается исключительно американскими налогоплательщиками (большое им за это спасибо). Украина, которая зависит от поддержки союзников, не должна ничего платить за то, что получает. Спасибо.

    И главное:
    Закон о ленд-лизе действует два года: 2022-й и 2023-й.
    И в любое время США могут решить, что больше не могут бесплатно помогать Украине.
    Или могут инициировать переговоры после войны.

    Однако - еще раз - суть принятого закона не в возможности взимать деньги с Украины, а в возможности быстро передавать Украине и другим странам Восточной Европы все необходимое. А продать либо дать в кредит оружие США спкойно могут и без ленд-лиза в любое время.
  • andriy niki1
    Дивлячись на то що ми вже получили і за який термін це великі гроші але згідний що нам потрібно на багато більше бо ми воюєм не з талібами а з підорами які називали себе другою армією світу
  • Randall Flag da70119e
    Як там лендліз? Чи так і будете казочки розповідати про те, що він невигідний?
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