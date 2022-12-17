Росіяни прагнуть отримати контроль над білоруським ОПК, - Центр національного спротиву

Кремль працює над більшим використанням ресурсів Республіки Білорусь у війні проти України. А також прагне повністю контролювати оборонно-промисловий комплекс країни

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, аби продовжувати вести активні бойові дії на території України, російська федерація вже перевела свій оборонно-промисловий комплекс на посилену роботу. Влада РФ планує збільшити держоборонзамовлення у 2023 році та збільшує навантаження на свій ОПК. Також стало відомо про плани РФ відкрити на території країни власне виробництво іранських безпілотників типу Shahed-136. Проте, цього Путіну не вистачає", - йдеться в повідомленні

За даними білоруського підпілля в рамках діяльності "союзної держави" з Республікою Білорусь росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Зокрема, ця тема була однією з тих, яку обговорював міністр оборони РФ Шойгу під час свого візиту до Білорусі на початку грудня.

Водночас можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенку в Мінську, що планується на 19 грудня.

Путін продовжує тиснути на Лукашенка задля повноцінного втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Наразі такий крок є малоймовірним. Білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська які дислокуються в Білорусі. Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК країни під час перемовин з Путіним.

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