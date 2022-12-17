У Путіна багато проблем через війну, але зараз його владі це не загрожує, - глава ЦРУ Бернс
Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю PBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Російська армія показала себе погано і зазнала величезних втрат. Російська економіка отримала довгострокові збитки. Велика частина прогресу, досягнутого російським середнім класом за останні 30 років, руйнується", – сказав Бернс.
Він наголосив, що зі стратегічної точки зору багато в чому путінська війна виявилася невдалою для Росії.
"Я думаю, що репутація Росії сильно підірвана, а її слабкості оголилися. Російське населення, схоже, також дедалі більше турбує ціна війни", – сказав директор ЦРУ.
Він нагадав про те, що після оголошення в Росії часткової мобілізації з країни втекло більше росіян призовного віку, ніж Путін зміг зібрати та відправити на фронт.
"Відтак у нього також багато проблем", – заявив Бернс.
Однак він зазначив, що все це наразі не становить загрози владі Путіна.
"На його думку, він створив дуже безпечний та репресивний авторитарний режим", – пояснив директор ЦРУ.
Водночас Бернс заявив, що в Росії поступово зростає занепокоєння війною, накопичення збитків для російської економіки та майбутнього росіян, і згодом воно проявиться.