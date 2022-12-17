У Путіна багато проблем через війну, але зараз його владі це не загрожує, - глава ЦРУ Бернс

Війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін проти України, зі стратегічної точки зору невдала для Росії, але поки що не загрожує владі Путіна.

Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю PBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Російська армія показала себе погано і зазнала величезних втрат. Російська економіка отримала довгострокові збитки. Велика частина прогресу, досягнутого російським середнім класом за останні 30 років, руйнується", – сказав Бернс.

Він наголосив, що зі стратегічної точки зору багато в чому путінська війна виявилася невдалою для Росії.

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"Я думаю, що репутація Росії сильно підірвана, а її слабкості оголилися. Російське населення, схоже, також дедалі більше турбує ціна війни", – сказав директор ЦРУ.

Він нагадав про те, що після оголошення в Росії часткової мобілізації з країни втекло більше росіян призовного віку, ніж Путін зміг зібрати та відправити на фронт.

"Відтак у нього також багато проблем", – заявив Бернс.

Однак він зазначив, що все це наразі не становить загрози владі Путіна.

"На його думку, він створив дуже безпечний та репресивний авторитарний режим", – пояснив директор ЦРУ.

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Водночас Бернс заявив, що в Росії поступово зростає занепокоєння війною, накопичення збитків для російської економіки та майбутнього росіян, і згодом воно проявиться.