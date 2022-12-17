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Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР

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Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР
Наразі в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

Про це заявив речник головного управління розвідки МО України Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу. - Ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк
    Наразі не бачимо формування ударних груп для нового наступу військ РФ, - ГУР.

    Ось це НАРАЗІ! Без того НАРАЗІ неможливе жодне повідомлення?

    Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення.

    Україна мешкає...

    Покоління, яке купляло дипломи вже на роботі...
  • Sergei Serenkin
    Перед войной генералы тоже говорили - нет ударной группировки.

    Кто-то из них отетил за свои слова ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вірю в ЗСУ...
    бо вже не знаєшь в кого вагоміші аргументи про можливий наступ чи поки що ні...
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