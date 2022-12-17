Новини

Асоціація міст України звернулася до Президента щодо вето на закон 5655

6 42721
Асоціація міст України звернулася до Президента щодо вето на закон 5655
Асоціація міст України (АМУ) звернулася до Президента України Володимира Зеленського про застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" 5655 від 11.06.2021.

Про це повідомляється на сайті АМУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що прийнята редакція суперечить задекларованій меті законопроєкту та потребує суттєвого доопрацювання. Звертаємось до Вас з проханням застосувати надане Вам п. 30 ст. 106 Конституції право вето щодо проєкту закону №5655 та повернути його на повторний розгляд Верховної Ради України", - йдеться в заяві.

В АМУ зазначають, що чинною редакцією закону знищується ідея електронної системи регулювання містобудування, оскільки відсутня відповідальність реєстраторів за невиконання чи порушення закону. Також цей закон легалізує та стимулює самовільне будівництво, оскільки в разі визнання судом незаконності будівництва його вартість має бути відшкодована з місцевого бюджету. А незаконне будівництво, здійснене до набрання чинності законом, легалізується. Монополізується допуск на ринок. А виключно державна функція контролю та нагляду за забудовниками передається бізнесу. Натомість можливості контролю з боку місцевого самоврядування та громадськості обмежуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Містобудівна реформа" (проєкт №5655) передбачає компенсації самовільним забудовникам з місцевих бюджетів, - АМУ

"Громадськість позбавляється прав ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень, а отже збільшується кількість конфліктів між громадськістю і забудовниками. Порушуються мінімум 5 положень Конституції та створюється ряд суперечностей з Цивільним кодексом", - наголошують в АМУ.

Асоціація міст також нагадує, що петиція на ветування проєкту закону №5655 за декілька годин після його голосування у Верховній Раді набрала 25 тисяч голосів, що є вперше в історії України. А на момент оприлюднення заяви петиція зібрала більш ніж 42 тисячі підписів. Низку зауважень до законопроєкту висловили Головне юридичне управління ВР, Міністерство культури та інформполітики, Міністерство аграрної політики та продовольства, Нацагентство з питань запобігання корупції та інші громадські організації та установи.

"Представники місцевого самоврядування сподіваються на підтримку Президента України та збереження в Україні всіх надбань децентралізації, досягнутих за минулі роки", - наголошують в АМУ.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    КиївМіськБудда



    Ні стереотипам!
    Наприклад, Вася Вірастюк.
    Де очікуєш побачити найсильнішу людину планети під час війни? У війську зі зброєю в руках! Але Вася грає у "футбол заради перемоги" в Ужгороді, рекламує флісові вишиванки і розвозить гуманітарку НА СВОЄМУ ОКРУЗІ.

    Де очікуєш побачити екс-міністра, інтелігента-окулярика Омеляна? Або екс-генпрокурора, на думку влади - кумедного картавого алкоголіка - Луценка? В "батальйоні Монако".

    Але обоє в окопах. Не думаю, що в Луценка здоров'я краще, ніж у Вірастюка.

    Кожен ламає стереотипи по-своєму
  • Sophia-Maria Duglass
    Беспредел в градостроительных вопросах допускать нельзя . Иначе жажда наживы разрушит европейский облик городов и превратит все в Шанхай
  • Super Gut
    Загон #5655 - є яскравим прикладом того, що Zeкоманда під шумок війни, коли масові акції заборонені, вирішили остаточно знищити історичний Київ і заробити на цьому шаленого бабла. Вони і їхні діти не збираються жити в цій країні, тому на збереження архітектурної і культурної спадщини їм абсолютно насрати. І так сойдьот. Зато смєшно. Однак українцям абсолютно не смішно від правління цих клоунських гнид.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини