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Росія отримала нову партію "Шахедів", - ГУР

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Росія отримала нову партію "Шахедів", - ГУР
Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вочевидь менша". Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - повідомив Юсов.

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Стосовно балістичних ракет іранського виробництва, Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети.

Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а де наш укроборонпром під керівництвом зе-мавпи Арахамії?

    Невже важко зробити такий же боприпас із дерев'яним гвинтом та двигуном від мопеда?
  • Борменталь Незабаром
    "нашим" потрібно прийняти ванну, випити келих шампанського, зʼїсти круасана, намаганного червоною ікрою, почухати яйця, відпочити, зʼїсти олівʼє, хильнути водки, знову відпочити, а потім, можно сідати за креслення... куди спішити?
  • Ig Shu
    та запиляти гундосик...
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