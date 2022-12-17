Жителів Херсону просять здати зброю, видану на початку війни

Жителів Херсона просять здати зброю, яку видали під час комплектування бригад тероборони. Проте військові просять не приносити її самостійно.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Важливе повідомлення від адміністрації військової частини А7053.



Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони.



Аби повідомити про місця зберігання зброї та боєприпасів, необхідно зʼявитися до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат).

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Самостійно приносити зброю – НЕ ПОТРІБНО, щоб не допускати конфліктних ситуацій з представниками правоохоронних органів, ЗСУ та інших формувань.



Добровільна передача зброї не передбачає кримінальної відповідальності та гарантує захист прав та свобод громадян, а також безпеку жителів деокупованих територій", - йдеться у повідомленні.