У Києві повернули тепло для 75% мешканців столиці, - Кличко
1 0395
Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.
Він зазначив: "З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці. Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві"
Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.