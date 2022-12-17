У Києві повернули тепло для 75% мешканців столиці, - Кличко

Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.

Він зазначив: "З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці. Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві"

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водопостачання повернули всім мешканцям Києва, половина містян вже з теплом, зі світлом - 2/3 киян, - Кличко