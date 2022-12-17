Путін на зустрічі з Беннетом визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали, - The New York Times
Про це з посиланням на двох людей, знайомих зі змістом розмови, повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння", – сказав Путін.
За словами джерел видання, під час зустрічі з представниками США минулого місяця росіяни хотіли донести до президента Джо Байдена різке послання: скільки б російських солдатів не було вбито чи поранено на полі бою, Росія не відступить.
Один із членів НАТО, пише видання, попередив союзників, що Путін готовий змиритися із загибеллю чи пораненням до 300 000 російських військовослужбовців, що приблизно втричі перевищує його ймовірні втрати на цей час.