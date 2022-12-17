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Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році, - Шольц

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Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році, - Шольц
Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Про це у інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T.

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"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - сказав Шольц.

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Він правий на 100% ЯЗ віддали під гарантії США і Великобританії, отож ці дві держави насамперед мають проявити ініціативу..., а потім вже всі решта підтягнуться... а Байден соплі жує сцить поставити ракети дальністю 300 км...
  • Игорь Наумчук
    Цим Німеччина визнає свою неготовність до лідерства й готовність слідувати за тим хто на цю роль спроможний! Цілком достойна й зрозуміла позиція!
  • Марта Шепель
    Мабуть важко отак між крапельками бігати?
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