Ворог обстріляв штаб гуманітарної допомоги на Херсонщині, загинула одна людина, двоє отримали поранення, - ОП
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У передмісті Херсона внаслідок обстрілу штабу гуманітарної допомоги загинула людина, ще двоє дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Передмістя Херсона, село Степанівка. росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні", - поінформував Тимошенко.