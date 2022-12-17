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На розгляд РНБО підготували секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії та Білорусі

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На розгляд РНБО підготували секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії та Білорусі
Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ РФ та РБ.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Продовжуємо системну роботу над посиленням санкцій. Сьогодні МРГ підтримала пропозиції Національного банку України щодо секторальних санкцій проти банківської системи держави-терориста. Нехай агресор це вважає нашою відповіддю за ракетні удари по критичній інфраструктурі", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яка є головою санкційної групи.

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Наголошується, що застосування секторальних санкцій до фінансового сектору РФ та РБ сприятиме мінімізації можливостей та/або ризиків уникнення застосованих персональних санкцій із залученням інших несанкційних осіб та буде потужним сигналом для іноземних країн щодо чіткої та категоричної позиції України у сфері санкційної політики.

Також, згідно з рішенням робочої групи, після доопрацювання та верифікації до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    І Буба Оманський там сидить як *****.
  • три - пятнадцать
    щось не розумію.
    з пів року вж волаємо про пекельні санкції до русні білокацапів і тільки зараз самі
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    "Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ РФ та РБ Джерело: гттпс://ценсор.нет/уа/н3387663"
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    це такий зелений субботній жарт?
  • Герхард
    Головне бізнес ЗЄ в РФ та нерухомість в Криму не зачепити.
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