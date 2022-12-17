На розгляд РНБО підготували секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії та Білорусі

Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ РФ та РБ.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Продовжуємо системну роботу над посиленням санкцій. Сьогодні МРГ підтримала пропозиції Національного банку України щодо секторальних санкцій проти банківської системи держави-терориста. Нехай агресор це вважає нашою відповіддю за ракетні удари по критичній інфраструктурі", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яка є головою санкційної групи.

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Наголошується, що застосування секторальних санкцій до фінансового сектору РФ та РБ сприятиме мінімізації можливостей та/або ризиків уникнення застосованих персональних санкцій із залученням інших несанкційних осіб та буде потужним сигналом для іноземних країн щодо чіткої та категоричної позиції України у сфері санкційної політики.

Також, згідно з рішенням робочої групи, після доопрацювання та верифікації до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.