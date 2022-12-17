На Лиманському напрямку росіяни хочуть відновити втрачене положення, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про спробу наступу російських окупантів на Лиманському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У Генштабі підкреслили: "На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення".

"Ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області", - зазначається у повідомленні.

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