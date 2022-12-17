На Лиманському напрямку росіяни хочуть відновити втрачене положення, - Генштаб
6 8437
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про спробу наступу російських окупантів на Лиманському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У Генштабі підкреслили: "На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення".
"Ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області", - зазначається у повідомленні.