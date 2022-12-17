Одна з країн НАТО допускає, що Путін готовий втратити до 300 тисяч солдатів, - The New York Times

Президент Росії Володимир Путін готовий втратити до 300 тисяч російських солдатів у війні проти України, стверджує одна з держав НАТО.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Команда репортерів видання досліджувала одне з центральних питань війни в Україні: чому Росія так погано впоралася зі своїм вторгненням.

Як стверджується у матеріалі, минулого місяця російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія не здасться, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено.

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"Люди, які знають пана Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями і скарбами стільки, скільки буде потрібно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену суворе послання: незалежно від того, скільки російських солдатів буде вбито або поранено на полі бою, Росія не буде здаватися", - пише видання.

"Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення до 300 000 російських військовослужбовців - приблизно втричі більше, ніж ймовірні втрати на сьогоднішній день", - сказано у публікації.

Видання наголошує, що з перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом.