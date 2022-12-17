Одна з країн НАТО допускає, що Путін готовий втратити до 300 тисяч солдатів, - The New York Times
Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Команда репортерів видання досліджувала одне з центральних питань війни в Україні: чому Росія так погано впоралася зі своїм вторгненням.
Як стверджується у матеріалі, минулого місяця російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія не здасться, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено.
"Люди, які знають пана Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями і скарбами стільки, скільки буде потрібно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену суворе послання: незалежно від того, скільки російських солдатів буде вбито або поранено на полі бою, Росія не буде здаватися", - пише видання.
"Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення до 300 000 російських військовослужбовців - приблизно втричі більше, ніж ймовірні втрати на сьогоднішній день", - сказано у публікації.
Видання наголошує, що з перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом.