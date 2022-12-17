Кабмін готує призначення Єленського головою Держетнополітики, - ЗМІ

Кабінет міністрів України на засіданні 16 грудня погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua.

Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок.

Віктор Єленський - депутат VIII скликання від партії "Народний фронт", був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.

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Нагадаємо, попереднього керівника Держетнополітики Олену Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через "низку зауважень до її роботи".

Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ - раніше Кабмін координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики.

Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.

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