Кабмін готує призначення Єленського головою Держетнополітики, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела LB.ua.
Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок.
Віктор Єленський - депутат VIII скликання від партії "Народний фронт", був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.
Нагадаємо, попереднього керівника Держетнополітики Олену Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через "низку зауважень до її роботи".
Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ - раніше Кабмін координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики.
Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.