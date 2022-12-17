США намагалися перешкодити Україні спробувати ліквідувати начальника Генштабу РФ Герасимова, - The New York Times

Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні спробувати ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Американські чиновники дізналися, що генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією, пише видання.

Утім, українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку.

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"Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації.

Однак, генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов.

Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.