Китай непокоять поразки Росії в Україні та ядерна риторика Кремля, - глава ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що російське вторгнення в Україну, а надто провал його початкового плану та подальша ядерна риторика, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим воєнним результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах", - заявив директор Центрального розвідувального управління під час виступу на американському телебаченні.

За його словами, "було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні", оскільки за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили "безмежну дружбу".

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Однак, як зазначив Бернс, межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів - Пекін не постачає зброю до Росії для використання у війні проти України.

"Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні", - заявив директор ЦРУ.

На запитання, що найбільше турбує керівництво Центрального розвідувального управління у цьому конфлікті, Бернс відповів, що це - ядерна риторика Кремля. "Я вважаю, що було дуже небезпечне бряцання ядерною зброєю, яким займаються Путін та інші навколо нього", – сказав Бернс.

Він додав, що зустрічався з головою російської розвідки сергієм наришкіним. За словами Бернса, Москва намагається залякати Захід, але, він наполягає, що наразі американська розвідка "не бачить чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї".

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"Ми дуже чітко дали зрозуміти, президент дуже чітко дав зрозуміти росіянам, які серйозні ризики це буде мати. Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", – сказав Бернс.