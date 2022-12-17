ЗСУ за допомогою оборони Бахмута досягають двох головних цілей, - Череватий

Українські військові продовжують оборону Бахмута для того, щоб досягти кількох важливих цілей. Зокрема, вони не дають росіянам вийти на оперативний простір.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз під Бахмутом окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у районі самого міста, а також біля Кліщіївки та Соледара. Ворог направив на цей напрямок значну кількість своєї техніки та живої сили. Щодоби вони проводять штурмові дії.

"Перед тим зазвичай накривають наші позиції з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танками по тих населених пунктах, де вони можуть дістати", - наголосив речник.

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Представник Східного угруповання військ каже, що російські війська, якщо мають змогу та дозволяють погодні умови, продовжують завдавати авіаційних ударів.

"Його головне завдання - прорвати систему нашої оборони, знайти слабкі місця. Вийти на оперативний простір і намагатися й надалі йти на Слов'янськ, Краматорськ, захопити наш український Донбас", - зазначив Череватий.

Він наголосив, що щоденним героїзмом, злагодженістю та мужністю українські захисники не дають ворогові здійснити його цілі вже велику кількість місяців поспіль.

"І, отже, тут дві головні цілі досягається Збройними силами України - ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат", - додав речник ОК "Схід".