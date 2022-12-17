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Протягом 17 грудня електрику повернули 6 мільйонам українців, - Зеленський

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Протягом 17 грудня електрику повернули 6 мільйонам українців, - Зеленський
За день після масованого ракетного удару електроенергію повернули майже 6 мільйонам українців, однак лишаються великі проблеми з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 17 грудня.

Він зазначив: "За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи щоб стабілізувати систему.

Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, Вінниця і область, Львів і область, але й у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста й інші області".

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Топ коментарі

  • botoks
    дякую, шашличе !
  • Andrii Pushkarchuk
    Як ця морда вже остогидла.
  • Super Gut
    В Economist була озвучена куди більш важлива і куди вбивча інформація ніж та, яку озвучив Залужний. Цитую: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає." Під час війни вони хочуть замінити ефективного генерала тільки тому, що його підтримка в суспільстві їм не подобається. Ви просто вдумайтесь в це. На кону стоїть існування держави. Ефективний воєначальник не проявляє жодної політичної зацікавленості. Але вони готові принести його в жертву, принісши в жертву багато військових операцій, військову згуртованість, військову керованість, успішність військових дій і, зрештою, перемогу... заради рейтингів йбаного гундосного кугута.
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