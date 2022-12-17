Протягом 17 грудня електрику повернули 6 мільйонам українців, - Зеленський

За день після масованого ракетного удару електроенергію повернули майже 6 мільйонам українців, однак лишаються великі проблеми з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 17 грудня.

Він зазначив: "За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи щоб стабілізувати систему.

Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, Вінниця і область, Львів і область, але й у багатьох інших регіонах є масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, інші міста й інші області".

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