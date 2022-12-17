В енергосистемі працюють дев’ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
"17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, в Енергоатомі нагадали, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.