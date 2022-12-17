В енергосистемі працюють дев’ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом

В енергосистемі України працюють всі дев’ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, в Енергоатомі нагадали, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"